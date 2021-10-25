النفط يرتفع وبرنت الى 86 دولارا بسبب نقص المعروض

2021/10/25 | 09:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعززت أسعار النفط بفعل المخاوف بشأن نقص الفحم والغاز في الصين والهند وأوروبا.

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