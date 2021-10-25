وصول مليون لتر من البانزين الى محطات الإقليم قادمة من بغداد - عاجل

2021/10/25 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

استلمت حكومة اقليم كردستان، اليوم الاثنين، مليون لتر من البانزين قادمة من بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، انه "تم وصول مليون لتر من البانزين الى محطات الإقليم قادمة من بغداد لمساعدة الإقليم في حل أزمة الوقود".

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