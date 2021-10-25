الصحة تحذر من موجة رابعة لجائحة كورونا / موسع

2021/10/25 | 09:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حذرت وزارة الصحة من حدوث موجة رابعة من جائحة كورونا نتيجة التحورات الجينية في الفايروس المسبب للمرض.وذكرت الصحة في بيان ، انها تراقب عن كثب ، من خلال لجانها وخبرائها ، الوضع الوبائي العالمي حيث شهدت عدة دول في الايام الماضية ارتفاعا غير مسبوق بعدد الاصابات والوفيات بالرغم من بلوغ تلك الدول مستويات عالية لنسب تلقيح مجتمعاتها، فقد ارتفع عدد الاصابات في بريطانيا وروسيا بشكل كبير مع زيادة بالوفيات ايضا مع وجود دلائل لظهور تحورات جديدة لفيروس كوفيد ١٩، وهذا يهدد بانتشار هذه السلالات الجديدة الى بقية دول العالم".واوضحت الوزارة ، انها لا تستعبد حدوث موجة رابعة نتيجة تلك التحورات الجينية في الفايروس اضافة الى وجود العوامل المساعدة لتدهور الوضع الوبائي في العراق نتيجة عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية وكثرة التجمعات البشرية بشتى انواعها ، اضافة الى عدم تحقيق نسب عالية من تلقيح المواطنين ، مبينة :" ان كل ذلك ينبئ بحدوث ارتفاع بالاصابات قد تكون قاسية تهدد نظامنا الصحي".واكدت :" ان السبيل الوحيد لدرء خطر الموجات الوبائية المتوقعة هو تحقيق النسبة العالية من تلقيح المجتمع، لكن للاسف لحد الان لم نبلغ النسبة المطلوبة التي تدفع خطر التدهور الوبائي المتوقع".واهابت الوزراة بالمواطنين كافة التوجه الفوري لتلقي اللقاح حفاظا على سلامتهم وسلامة ذويهم حيث يتوفر اللقاح بشكل كاف في جميع المؤسسات الصحية.ودعت الصحة القنوات الاعلامية والفضائية كافة وجميع وسائل التواصل الاجتماعي لبذل الجهد لحث المواطنين على تلقي اللقاح باسرع وقت ممكن./انتهى9

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