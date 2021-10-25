مستشار الكاظمي: قانون العمل الحالي كلاسيكي وقديم ويحتاج إلى تحديث

2021/10/25 | 09:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح بتنظيم سوق العمل وتحويلها إلى سوق رقميَّة، مؤكداً أنَّ تحسين القطاع الخاص سيقلل الضغط على القطاع الحكومي في قضية التعيينات ويخفف البطالة بين الشباب.ونقلت جريدة الصباح، شبه الرسمية، عن صالح قوله، إنَّ “القطاع الخاص إذا ما عمل بقوة سيتم امتصاص الفائض كله من القطاع الحكومي، لاسيما إذا ما كانت هناك ضمانات بتقاعد جيد ورواتب عالية أفضل من القطاع الحكومي”، مبيناً أنَّ “الفرص في القطاع الخاص إذا ما أصبحت كبيرة ستنتقل الناس إليه من العام”.وأضاف أنَّ “تحسن هذا الأمر يحتاج إلى نظام اجتماعي للتقاعدات والحمايات الاجتماعية يحمي الموظف في القطاع […]

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