أُغرقت عن قصد..اكتشف موقع حطام سفينة المناصير في سلطنة عُمان

2021/10/25 | 09:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثق المصور البريطاني كريس كومبس أبرز معالم حطام سفينة "المناصر" الغارقة، القابعة في قاع بحر عُمان، والتي تُعد موقعًا فريدًا لا ينبغي تفويته من قبل محبي الغوص على حطام السفن

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