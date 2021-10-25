2021/10/25 | 09:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني القنصلية العامة الإيرانية في محافظة النجف، الاثنين، إن قرار إلغاء الفيزا بين البلدين، متوقف على إعلانها رسميا من الطرف العراقي.وذكرت القنصلية، في بيان صحافي أنه “بعد العديد من الاسئلة والاستفسارات نعلمكم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القنصلية الإيرانية بالنجف تصدر تنويها مهما للعراقيين المركز الخبري الوطني.

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