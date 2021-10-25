الصحة تطلق تحذيرا عاجلا بشأن ​الوضع الوبائي في العراق

2021/10/25 | 09:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، من انتشار سلالة جديدة لكورونا، داعية المواطنين كافة الى التوجه الفوري لمراكز اللقاح حفاظا على سلامتهم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (26 تشرين الاول 2021)، ان "وزارة الصحة تراقب عن كثب من خلال لجانها وخبرائها الوضع الوبائي العالمي حيث شهدت عدة دول في الايام المنصرمة ارتفاعا غير مسبوق بعدد الاصابات والوفيات بالرغم من بلوغ تلك الدول مستويات عالية لنسب تلقيح مجتمعاتها، فقد ارتفع عدد الاصابات في بريطانيا وروسيا بشكل كبير مع زيادة بالوفيات ايضا مع وجود دلائل لظهور تحورات جديدة بفيروس كوفيد ١٩، وهذا يهدد بانتشار هذه السلالات الجديدة الى بقية دول العالم".

واضاف البيان، "لذلك فاننا لا نستعبد حدوث موجة رابعة نتيجة تلك التحورات الجينية في الفايروس اضافة الى وجود العوامل المساعدة لتدهور الوضع الوبائي في العراق نتيجة لعدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية وكثرة التجمعات البشرية بشتى انواعها اضافة الى عدم تحقيق نسب عالية من تلقيح المواطنين كل ذلك ينبئ بحدوث ارتفاع بالاصابات والتي قد تكون قاسية تهدد نظامنا الصحي".

واوضح، انه "كما بينا سابقا في بياناتنا المتتالية بان السبيل الوحيد لدرء خطر الموجات الوبائية المتوقعة هو تحقيق النسبة العالية من تلقيح المجتمع، وللاسف لحد الان لم نبلغ النسبة المطلوبة التي تدفع خطر التدهور الوبائي المتوقع"، مشددا انه "يجب على المواطنين كافة التوجه الفوري لمراكز اللقاح لتلقي اللقاح حفاظا على سلامتهم وسلامة ذويهم حيث يتوفر اللقاح بشكل كاف في جميع مؤسساتنا الصحية".

ودعا البيان، "كافة القنوات الاعلامية والفضائية وجميع وسائل التواصل الاجتماعي لبذل الجهد لحث المواطنين لتلقي اللقاح باسرع وقت ممكن".

N.A

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