الرافدين يطلق دفعة جديدة من رواتب الموظفين

2021/10/25 | 09:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الإثنين، إطلاق رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (25 تشرين الأول 2021)، إن "المصرف اطلق رواتب الحشد الشعبي عبر أدوات الدفع الإلكتروني".

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