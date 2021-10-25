عاجل| وضع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تحت الاقامة الجبرية

2021/10/25 | 09:57 - المصدر: قناة التغيير

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السودان ..



تحركات عسكرية للاستيلاء عن السلطة وسط أنباء عن وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية واعتقال وزراء آخرين

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