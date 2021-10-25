2021/10/25 | 09:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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النفط يواصل الارتفاع وخام برنت يتجاوز الـ86 دولاراً » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 09:56

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