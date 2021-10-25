قوات عسكرية تحتجز رئيس الحكومة السودانية في منزله.. وواشنطن تعرب عن قلقها

2021/10/25 | 09:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الإعلام السودانية أن القوات العسكرية المشتركة، تحتجز رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، داخل منزله.وقالت إنها "تمارس عليه ضغوطات لإصدار بيان مؤيد للانقلاب".

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