العراق يأمل بحل مشكلة الحصة المائية مع إيران او رفع دعوى في المحكمة الدولية في لاهاي

2021/10/25 | 10:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية، آخر ما توصلت له من مباحثات مع إيران بشأن الحصة المائية، وأبرز معوق بشأن الاتفاق.وقال المستشار الفني للوزارة عون ذياب في تصريح أن المباحثات مع إيران لم تتم بسبب تشكيل الحكومة الإيرانية ومن ثم الانتخابات … Readmore

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