اطلقت تحذيراً .. الصحة تصدر بياناً هاماً بشأن كورونا

2021/10/25 | 10:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الصحة والبئية، اليوم

الاثنين، بيانا هاما بشأن جائحة

كورونا، فيما حذرت من انتشار موجة

جديدة.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة ورد

لوكالة نون الخبرية، "تراقب وزارة الصحة

عن كثب من خلال لجانها و

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