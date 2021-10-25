مسؤول استخباراتي سعودي سابق يناشد إدارة بايدن المساعدة في إطلاق سراح أبنائه: بن سلمان يمثل تهديدا على العالم

2021/10/25 | 10:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم مسؤول كبير سابق بالمخابرات

السعودية ولي العهد محمد بن سلمان

باستهدافه، ووجه التماسا علنيا غير

مسبوق للإدارة الأمريكية للمساعدة في

إطلاق سراح أبنائه المسجونين في

السعودية.

عمل سعد الجبري مساعدا ل

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