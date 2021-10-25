العبادي: اجتماع الاطار التنسيقي ليس لإنشاء تحالف سياسي او اقصاء أحد

2021/10/25 | 10:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ائتلاف النصر أن اجتماع الإطار التنسيقي ليس لإنشاء تحالف سياسي أو تشكيل كتلة أكبر, وإنما إيجاد حوار وطني لتدارك أزمة الاعتراض على نتائج الانتخابات.وقال الائتلاف في بيان, إن الهدف من الاجتماع الوطني هو إخراج الاعتراضات على العملية الانتخابية … Readmore

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