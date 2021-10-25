الموارد المائية: طالبنا عبر الخارجية والرئاسات الثلاث بتقديم شكوى رسمية على إيران

2021/10/25 | 10:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزيارات المستمرة مع تركيا أثمرت نتائج إيجابيَّة منها دخول مذكرة التفاهم التي وقعت عام 2009 حيز التنفيذ.

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