2021/10/25 | 10:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤ إرهاب في بغداد.وذكرت الوكالة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “القبض على متهم آخر بتزوير سند […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال إرهابي وآخر بتزوير سند عقاري في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال إرهابي وآخر بتزوير سند عقاري في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال إرهابي وآخر بتزوير سند عقاري في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).