إطلاق رواتب الحشد الشعبي عبر أدوات الدفع الإلكتروني

2021/10/25 | 10:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، الإثنين، إطلاق رواتب هيئة الحشد الشعبي عبر بطاقات الدفع الإلكتروني.

وذكر المصرف في بيان مقتضب، 25 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ فروعه أطلقت "رواتب الحشد الشعبي عبر أدوات الدفع الإلكتروني".

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