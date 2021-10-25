تعطل خدمات الإنترنت في العاصمة السودانية

2021/10/25 | 10:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال شاهد من رويترز إن خدمات الإنترنت تعطلت في العاصمة السودانية الخرطوم في وقت مبكر من اليوم الإثنين.

وأفادت عدة تقارير إعلامية محلية بانقطاع الإنترنت.

أورد تلفزيون الحدث أن قوات عسكرية اعتقلت عددا من القيادات المدنية السودانية في وقت كبكر من اليوم، فيما دعت جماعة بارزة مناصرة للديمقراطية السودانيين للخروج إلى الشوارع لمقاومة أي انقلاب عسكري.

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