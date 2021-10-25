القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات يخاطبون الرئيس: أمنع اتجاه الاحداث نحو ما هو أخطر

2021/10/25 | 10:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات التي اجتمعت مساء اليوم الأحد (24 تشرين الاول 2021)، في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ان طريقة المفوضية ووصفته بـ”الانتقائية في التعامل مع الطعون القانونية، مطالبة “بالنظر بجدية في جميع الطعون … Readmore

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