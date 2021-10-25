2021/10/25 | 10:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصل أول خمس حلقات للموسم الثامن من مسلسل The Flash، بداية من يوم 16 نوفمبر المقبل، وتعرض باقى حلقات المسلسل بالتتابع، وكشف الفيديو الترويجى الجديد عن خطر جديد، سيضطر بطل المسلسل بسببه في البحث عن أبطال خارقين لـ مساعدته في … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموسم الثامن من The Flash يصل نوفمبر المقبل) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموسم الثامن من The Flash يصل نوفمبر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).