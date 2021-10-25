الصحة تحذر من سلالات جديدة لكورونا: لا نستبعد الموجة الرابعة

2021/10/25 | 10:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، من سلالات جديدة لفيروس كورونا، مشيرة الى ارتفاع ملحوظ لاعداد الاصابات في عدد من دول العالم، فيما أكدت انها لا تستبعد حدوث موجة رابعة.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها تراقب عن كثب من خلال لجانها وخبرائها الوضع الوبائي العالمي حيث …

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