2021/10/25 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الاثنين، عن اعادة مبلغ 5000 دولار لسيدة ابتزها شخص في بغداد.

وقالت الشرطة المجتمعية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انها "تمكنت من ايقاف عملية ابتزاز الكتروني مارسها شخص بحق سيدة من بغداد، نجم عنها قيام السيدة بدفع مبلغ (5000) دولار امريكي للمبتز".

وبينت ان "مفارزها تمكنت من الوصول إلى المبتز ومواجهته بأدلة الإدانة التي لم يجد حيالها إلا الإعتراف بجريمته"، مبينا ان "العملية جاءت اثر ورود مناشدة من مواطنة افادت بتعرضها للابتزاز والتهديد بقتل ابنائها من قبل شخص طالبها بدفع مبالغ أخرى إضافة الى المبلغ الذي سلمته له، وفي الاثناء اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتز، وأرجعت المبلغ كاملا للمواطنة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة المجتمعية تعيد مبلغ 5000 دولار لسيدة تعرضت للإبتزاز في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة المجتمعية تعيد مبلغ 5000 دولار لسيدة تعرضت للإبتزاز في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).