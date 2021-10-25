انخفاض طفيف بسعر صرف الدولار في البورصة الرئيسة ببغداد

2021/10/25 | 10:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسة في بغداد.وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، بعد ان سجلت يوم امس الاحد 147850 دينارا مقابل 100 دولار امريكي.فيما سجل سعر بيع الدولار في محال الصيرفة بالاسواق المحلية في بغداد، 148250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغ سعر الشراء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار ./انتهى8

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