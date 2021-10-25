الصحة تحذر من انتشار سلالة جديدة لكورونا

2021/10/25 | 10:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، من انتشار سلالة جديدة لكورونا، فيما دعت المواطنين كافة الى التوجه الفوري لمراكز اللقاح حفاظا على سلامتهم.وذكر بيان للوزارة، أن “وزارة الصحة تراقب عن كثب من خلال لجانها وخبرائها الوضع الوبائي العالمي، حيث شهدت عدة دول في الايام المنصرمة ارتفاعا غير مسبوق بعدد الاصابات والوفيات بالرغم من بلوغ تلك الدول مستويات عالية لنسب تلقيح مجتمعاتها، فقد ارتفع عدد الاصابات في بريطانيا وروسيا بشكل كبير مع زيادة بالوفيات ايضا مع وجود دلائل لظهور تحورات جديدة بفيروس كوفيد ١٩، وهذا يهدد بانتشار هذه السلالات الجديدة الى بقية دول العالم”.وتابع، البيان “لذلك اننا لا نستبعد […]

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