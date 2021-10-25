الصين: انتشار تفشي فيروس كورونا إلى العاصمة بكين وتأجيل ماراثون

2021/10/25 | 10:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الصين الأحد 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منتقلة محليًا، مع اكتشاف 3 حالات في العاصمة بكين، وفقًا لما قالته لجنة الصحة الوطنية الاثنين.

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