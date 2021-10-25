ضبط معقب وكشف اختلاسات في المال العام بمحافظة نينوى

2021/10/25 | 10:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت ملاكات مديرية تحقيق الهيئة في نينوى، الاثنين، من الكشف عن اختلاسات للمال العام، فيما ضبطت متهما بتعقيب معاملات لشركات مقاولات في مديرية تربية المحافظة.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (26 تشرين الاول 2021)، بأن "ملاكات المديرية كشفت عن اختلاس أكثر من (360) طنا من مادة سماد الداب في شركة التجهيزات الزراعية في المحافظة"، مشيرة إلى أن "الكمية المذكورة كان يفترض تحويلها إلى مخازن الشركة في كركوك".



وأضافت إنه، بعد تدقيق الكشوفات الخاصة بالحاسبات المركزية ومطابقة الكميات وضبط مستندات تحويلها إلى كركوك".

واضاف البيان، ان "الكمية المذكورة من السماد غير موجودة في مخازن شركة التجهيزات الزراعية في نينوى ولم يتم تحويلها إلى كركوك، لافتة إلى أن مبالغها تصل إلى (360) مليون دينار".

واوضح، ان "ملاكات المديرية التي انتقلت إلى مديرية تربية محافظة نينوى - شعبة الأبنية المدرسية، تمكنت من ضبط متهم بترويج وتعقيب معاملات السلف لعدد من شركات المقاولات المحالة إليها مشاريع الأبنية المدرسية"، لافتا إلى أن "المتهم ليس لديه أية وكالة أو تخويل للقيام بذلك".

واشار البيان، الى أنه، "بعد تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمضبوطات في العمليتين وعرضهما رفقة المتهم في القضية الثانية على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر إيداع الأوراق التحقيقية لدى شعبة التدقيق الخارجي لتقديم تقرير وتحديد المقصر وتوقيف المتهم وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات".

N.A

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