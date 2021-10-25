اليوم.. العراقي الأولمبي يواجه المالديف بتصفيات آسيا

2021/10/25 | 10:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يستهل منتخبنا الأولمبي بكرة القدم في تمام الساعة الرابعة والربع، من عصراليوم الاثنين، مشواره في الجولة الأولى من تصفيات المجموعة الثالثة المؤهّلة الى نهائيات بطولة كأس آسيا الخامسة تحت 23 عاماً التي […]

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العراقي الأولمبي يواجه المالديف بتصفيات آسيا المركز الخبري الوطني.

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