الصحة: هناك دلائل لظهور تحورات جديدة لفيروس كورونا والحل هو التلقيح

2021/10/25 | 10:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، من انتشار سلالة جديدة لكورونا، فيما دعت المواطنين كافة الى التوجه الفوري لمراكز اللقاح حفاظا على سلامتهم.وذكر بيان للوزارة، أن “وزارة الصحة تراقب عن كثب من خلال لجانها وخبرائها الوضع الوبائي العالمي، حيث شهدت عدة دول في الايام المنصرمة ارتفاعا غير مسبوق بعدد الاصابات والوفيات بالرغم من بلوغ […]

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