الولايات المتحدة تعرب عن قلقها بشأن أحداث السودان

2021/10/25 | 10:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع أعربت الولايات المتحدة عن قلق بالغ بشأن تقارير تتحدث عن سيطرة الجيش على مقاليد الأمور في السودان.جاء هذا في تصريحات للمبعوث الأميركي الخاص للقرن الافريقي جيفري فيلتمان، بحسب "رويترز".وقال تجمع المهنيين السودانيين وهو قوة ثورية مناصرة للديمقراطية، إنه تم اعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمجلس السيادي في السودان.وطالب تجمع المهنيين السودانيين جماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، بالخروج للشوارع واحتلالها تماماً، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه.وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم إغلاقاً للطرق الرئيسة وانتشاراً أمنياً مكثفاً.كما قطعت خدمات الإنترنت.لم تعلن أي جهة أمنية سودانية حتى الآن مسؤوليتها عن الاعتقالات، كما أن الجيش السوداني أو رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، لم يصدراً أي بيانات عن الحادث حتى الآن.المصدر: سبوتنيك

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