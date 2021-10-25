قتيلان و9 جرحى في انفجار بجامعة شرقي الصين

2021/10/25 | 10:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شخصان وجرح 9 آخرون على الأقل في انفجار وقع بأحد المختبرات بجامعة شرقي الصين، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين.

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