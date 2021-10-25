القبض على مزور سند عقاري قيمته 303 مليون دينار وآخر بـ'الارهاب' في بغداد

2021/10/25 | 10:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤ ارهاب وآخر بتزوير سند عقاري بقيمة303 مليون دينار في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ تمكن من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤ إرهاب حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وتسليمه إلى جهة الطلب لينال جزائه العادل".

واضاف، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام المدائن ألقت القبض على متهم لقيامه بتزوير سند عقاري بقيمة ( ٣٠٣) مليون دينار عراقي ضمن منطقة المدائن جنوب بغداد حيث تم توقيفه وفق أحكام المادة ٢٨٩ ، ٢٩٨ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزائه العادل".

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