انطلاق عملية أمنية واسعة في سنجار

2021/10/25 | 10:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، انطلاق عملية تأمين وتفتيش واسعة في قضاء سنجار.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته السومرية نيوز، إن قوة من الفوج الثالث في قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي، أجرت عملية تأمين وتفتيش لمنع تسلل داعش غرب قضاء سنجار في الموصل".وأضاف البيان، إن "العملية الأمنية شملت استطلاع الطوق الخارجي للقضاء وتكثيف الإجراءات الأمنية حفاظا على أمن المواطنين ضمن قاطع المسؤولية في سنجار".

وأوضح، إن "العملية تأتي لتأمين المناطق أمنيا من بقايا فلول داعش التي كانت تتخذ من هذه المناطق ملاذات آمنة لها".

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