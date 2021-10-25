السودان..ردود الفعل الدولية على “انقلاب” الجيش على الحكومة

2021/10/25 | 10:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أثار “انقلاب” الجيش على الحكومة في السودان ردود فعل دولية، بعد أنباء عن اعتقال وزراء ومسؤولين، بالإضافة إلى رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، وسط احتجاجات مناهضة.وأعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون […]

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