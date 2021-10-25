2021/10/25 | 10:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أجرت قوة من الفوج الثالث في قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي ،الإثنين، عملية تأمين وتفتيش لمنع تسلل داعش غرب قضاء سنجار في الموصل.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عملية عسكرية لتعقب “داعش” غرب سنجار المركز الخبري الوطني.

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