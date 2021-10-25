الصدر يقترح حلولا لإصلاح واقع ثلاثة قطاعات حيوية في العراق

2021/10/25 | 10:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

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