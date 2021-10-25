بسبب كورونا..بدء الإغلاق العام في ست مناطق روسية

2021/10/25 | 10:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بدأ اليوم الاثنين في ست مناطق روسية سريان مفعول الإغلاق العام بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية.وبقرارات من السلطات المحلية تم فرض قيود على عمل المنظمات في […]

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