الصحة تدق جرس الانذار بشأن ​الوضع الوبائي في العراق

2021/10/25 | 10:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا نستعبد حدوث موجة رابعة نتيجة تلك التحورات الجينية في الفايروس اضافة الى وجود العوامل المساعدة لتدهور الوضع الوبائي في العراق.

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