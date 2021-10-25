الكشف عن حالات إختلاس للمال العام في نينوى

2021/10/25 | 10:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن حالات اختلاس للمال العام في محافظة نينوى.وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ملاكات مديرية التحقيق في نينوى، كشفت عن اختلاس أكثر من (360) طناً من مادَّة سماد الداب في شركة التجهيزات الزراعيَّة في المُحافظة”، مُشيرة إلى أنَّ “الكميَّة المذكورة …

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