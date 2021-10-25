2021/10/25 | 10:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الاثنين، عن اعادة مبلغ 5000 دولار لسيدة ابتزها شخص في بغداد.وقالت الشرطة المجتمعية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انها “تمكنت من ايقاف عملية ابتزاز الكتروني مارسها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط محاولة ابتزاز إلكتروني لسيدة في بغداد المركز الخبري الوطني.

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