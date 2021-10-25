بمناسبة مرور مائة وثلاثة سنوات على ثورة اكتوبر العظمى نستعرض أحوال روسيا قبل الثورة - فلاح أمين الرهيمي

2021/10/25 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي كتب عالم الاجتماع الفرنسي (جوجيس فريدمان) في كتابه الذي نشره عام/ 1938 عن وضع روسيا قبل ثورة اكتوبر العظمى وعن ثورة اكتوبر العظمى سنة/ 1917 فقال : كانت روسيا القيصرية في عام/ 1913 أبعد من أن تكون بلداً غنياً وكان ثمة تطور صناعي قليل حقيقي منذ عام/ 1880 ولكنه كان لا يزال محدوداً حيث كانت الطاقة المنتجة للمواد الخام (النفط والفحم) فاقت الإنتاج الصناعي الفعلي يضاف إلى هذا أن هذا التصنيع لم يغير بالعم ......





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