مفوضية الانتخابات تحدد أولى المحافظات العراقية التي ستباشر بفرز طعون نتائجها - عاجل

2021/10/25 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حددت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، أولى المحافظات العراقية التي ستباشر بفرز طعون نتائجها.

وقال اعلام مفوضية الانتخابات في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "إيمانًا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشفافية العملية الانتخابية والتعامل بجدية مع طلبات الطعون المقدمة اليها ستباشر المفوضية بأول مراحل عملية العد والفرز اليدوي بـ (70) محطة لمحافظة نينوى وذلك يوم الأربعاء 27/10/2021 الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الخامسة عصرًا في قاعة الشرف/ نصب الجندي المجهول في بغداد".

واضاف انه "ستتم بحضور وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين والمراقبين والأعلام".

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