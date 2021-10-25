الإطاحة بإرهابيين إثنين في جانب الكرخ

2021/10/25 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت قيادة عَمَلِيَّات بَغْدَاد، اليوم الاثنين، الاطاحة بإرهابيين اثنين في جانب الكرخ.

وقال إعلَام عَمَلِيَّات بَغْدَاد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد، تواصل الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية جهودها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، والخارجين عن القانون، وبتنسيق عالِ المستوى مع استخبارات وأمن عمليات بغداد ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، إذ تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية من اعتقال متهمين اثنين وفق المادة (4/1) إرهاب بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجدهما في احدى مناطق الكرخ".

واضاف انه "بعد متابعة تحركاتهما وبكمين محكم تم اعتقال المتهمين، احدهم مطلوب الى قسم استخبارات ومكافحة ارهاب الخالص والثاني مطلوب إلى مكافحة إرهاب صلاح الدين"، مبينا انه "تم إحالة المتهمين إلى الجهات ذات الاختصاص".

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