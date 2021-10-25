محافظ الديوانية يزف بشرى لموظفي 8 دوائر

2021/10/25 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الديوانية

زف محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، اليوم الإثنين، بشرى إلى موظفي 8 دوائر في المحافظة.

وقال الشعلان، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نعلن وصول إشعار البنك المركزي الخاص برواتب موظفي دوائر الدولة مفكوكة الإرتباط (التربية، الصحة، الزراعة، العمل، ديوان المحافظة، الشباب والرياضة، البلديات، الإسكان)".

من جهته، دعا مدير مصرف الرافدين الجانب الأيمن، علاء صبحي، بحسب البيان، رؤساء أقسام الحسابات في الدوائر آنفة الذكر إلى "التوجه الى المصرف لغرض المباشرة بالصرف والتوزيع ".

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