الجامعة العربية قلقة من تطورات الاوضاع في السودان وتطالب بالتقيد بالوثيقة الدستورية

2021/10/25 | 11:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعرب الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط عن بالغ القلق ازاء تطورات الاوضاع في السودان ، وطالب جميع الاطراف السودانية بالتقيد بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في 2019.وشدد ابو الغيط ، في بيان صحفي ، على :" ضرورة التزام جميع الاطراف السودانية بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في آب 2019 بمشاركة المجتمع الدولي والجامعة العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام العام 2020"./ انتهى9

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