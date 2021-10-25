بعد الخماسية المذلة من ليفربول ..سولسكاير: فريقنا بادنى مستوى .. لكني لن استقيل

2021/10/25 | 11:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وصف النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، فريقه بانه :" وصل إلى أدنى مستوى ممكن" بالخسارة 0-5 أمام ليفربول، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الانكليزي الممتاز.وقال سولسكاير، في تصريحات أبرزتها صحيفة ذا صن "الهدف الرابع للريدز أنهى المباراة بالنسبة لنا".وأضاف المدرب النرويجي " لقد قطعنا شوطا كبيرًا كمجموعة ، نحن قريبون جدًا من الاستسلام الآن، لكني لن أستقيل".وتابع "ستكون مهمة صعبة، وسيكون اللاعبون محبطين، لكن هناك الكثير من اللاعبين أصحاب الشخصية داخل الفريق".وتابع سولسكاير : "نعلم أننا في أدنى مستوى، ولا يمكننا أن نشعر بأسوأ من هذا ، دعونا نرى كيف سنتعامل مع هذا الأمر".يذكر أن مانشستر يونايتد بات في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، بفارق 8 نقاط عن تشيلسي صاحب الصدارة./انتهى9

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