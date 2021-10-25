إسرائيل لا تعترف بمغربية الصحراء ، لكنها تعترف بالبوليساريو كجبهة ، وحتى كجمهورية - سعيد الوجاني

2021/10/25 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني ما يعجبك في إسرائيل ، انها تجيد جيدا جر الأطراف للاعتراف بها ، لكن دون تبادلهم شيئا يوازي قيمة اعترافهم الدبلوماسي بها ..



أي انها تأخذ كل شيء ، ولا تخسر أي شيء ..



في حين ان الأطراف الأخرى ، ومن بينها النظام المغربي خسر كل شيء ، ولم يربح أي شيء ..ان مناسبة قول هذه الحقيقة ، هو ما صرح به القائم بأعمال السفارة ( السفير ) الإسرائيلية بالرباط / المغرب ، حين دعا اطراف النزاع ، النظام المغربي ، وجبهة ......





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