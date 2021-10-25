بغداد.. الشرطة تفشل ابتزاز سيدة مقابل 5000 آلاف دولار

2021/10/25 | 11:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الشرطة المجتمعية، الاثنين، من ايقاف عملية ابتزاز الكتروني مارسها شخص بحق سيدة من بغداد، نجم عنها قيام السيدة بدفع مبلغ (5000) دولار اميركي للمبتز.

وذكرت الشرطة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (25 تشرين الاول 2021)، ان "مفارزها تمكنت من الوصول إلى المبتز ومواجهته بأدلة الإدانة التي لم يجد حيالها إلا الإعتراف بجريمته".

وأضاف البيان، ان "العملية جاءت اثر ورود مناشدة من مواطنة افادت بتعرضها للابتزاز والتهديد بقتل ابنائها من قبل شخص طالبها بدفع مبالغ أخرى إضافة الى المبلغ الذي سلمته له"، لافتا الى انه "في الاثناء اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتز، وأرجعت المبلغ كاملا للمواطنة".

N.A

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