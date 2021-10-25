اكتشاف مئات القطع الأثرية للمايا على طول طريق إنشاء القطارات في المكسيك

2021/10/25 | 11:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال علماء الآثار إنهم اكتشفوا المئات من القطع الأثرية لحضارة المايا، بما في ذلك الأواني الخزفية ومواقع الدفن، على طول طريق مشروع بناء قطار في شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك.

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