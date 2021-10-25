التيار الصدري: الحكومة المقبلة ستكون حكومة تنفيذ البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين

2021/10/25 | 11:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال التيار الصدري إن الحكومة المقبلة ستكون حكومة تنفيذ البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين.

واكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي ان البرنامج الحكومي يحتاج الى عمود فقري يستند إليه والذي هو محاربة الفساد وبدونه لا يمكن اصلاح الدولة وبناء المؤسسات..

وخلال لقائه السفير الألماني مارتن ييغير وصف الربيعي الفساد بالآفة التي تلتهم كل ما يمكن انتاجه ولا يمكن تقديم شيء دون القضاء عليه.

من جهته أكد السفير الألماني ان بلاده ستتعامل مع كل حكومة يتم اختيارها عبر الاطر الدستورية موضحا أن الانتخابات كانت جيدة جدا وجرت بكل شفافية.

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